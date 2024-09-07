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Канчельскис: в матче с "Краснодаром" у "Локомотива" отобрали игру, не засчитав чистый гол

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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис впечатлен выступлением "Локомотива" в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова провели семь туров и набрали 15 очков, клуб располагается на третьей позиции в таблице РПЛ.

- Приятно удивил на старте "Локомотив". В прошлом туре у них отобрали игру, не засчитав чистый гол. У нас уникальные арбитры, но команда удивляет. Посмотрим, как будет выступать "Локомотив", - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Встреча между "Локомотивом" и "Краснодаром" прошла 1 сентября и завершилась победой "быков" со счетом 0:3. В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет против "Оренбурга", матч состоится 14 сентября, старт запланирован на 12:00 мск.

Андрей Канчельскис Локомотив
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