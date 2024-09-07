5 сентября эмиратский клуб "Дубай Юнайтед" объявил о подписании контракта с нидерландский футболистом.
- Готов ли он зимой вернуться в "Спартак"? Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет – будет решать уже сверхвысшее руководство, - передает слова футболиста "Химок" Sport24.
Глушаков и Промес вместе выступали за красно-белых с 2014 по 2018 год и выигрывали с клубом золото Премьер-лиги в 2017 году.
Промес покинул столичную команду 1 июля в связи с истечением срока трудового договора. Всего на счету футболиста 235 матчей за "Спартак" и 114 забитых мячей.
Напомним, зимой 2024 года Промес не смог вернуться со "Спартаком" в Москву и был арестован в ОАЭ. По данным СМИ, футболист может быть экстрадирован на родину в Нидерланды, где он приговорен к более 7 годам тюрьмы.
Глушаков: Промес очень хочет вернуться в "Спартак"
Денис Глушаков, экс-капитан "Спартака", рассказал, что форвард Квинси Промес хочет вернуться в московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"