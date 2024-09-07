Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
Ротор2 тайм
Шинник
15:00
УфаНе начат
Алания
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
16:00
Северная МакедонияНе начат
Молдова
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ЧехияНе начат
Ирландия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Глушаков: Промес очень хочет вернуться в "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Денис Глушаков, экс-капитан "Спартака", рассказал, что форвард Квинси Промес хочет вернуться в московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
5 сентября эмиратский клуб "Дубай Юнайтед" объявил о подписании контракта с нидерландский футболистом.

- Готов ли он зимой вернуться в "Спартак"? Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет – будет решать уже сверхвысшее руководство, - передает слова футболиста "Химок" Sport24.

Глушаков и Промес вместе выступали за красно-белых с 2014 по 2018 год и выигрывали с клубом золото Премьер-лиги в 2017 году.

Промес покинул столичную команду 1 июля в связи с истечением срока трудового договора. Всего на счету футболиста 235 матчей за "Спартак" и 114 забитых мячей.

Напомним, зимой 2024 года Промес не смог вернуться со "Спартаком" в Москву и был арестован в ОАЭ. По данным СМИ, футболист может быть экстрадирован на родину в Нидерланды, где он приговорен к более 7 годам тюрьмы.

Денис Глушаков Квинси Промес Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится