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Агент Кокорина рассказал о восстановлении футболиста после травмы

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Агент форварда "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал, как проходит восстановление игрока.
Фото: ФК "Арис"
Напомним, Кокорин в матче чемпионата Кипра против "Омонии" получил повреждение задней мышцы бедра и выпал из строя.

- Саша лечится. Лучше в команде спросить, будет ли готов после паузы или нет. Надеюсь, что будет готов. У него микроповреждение. Думаю, что всё будет нормально, - цитирует представителя 33-летнего футболиста "Ариса" "Чемпионат".

В этом сезоне Кокорин принял участие в двух матчах и отметился одним забитым голом. За кипрский клуб форвард выступает с 2022 года, перейдя из "Фиорентины" на правах аренды. Минувшим летом "Арис" подписал с футболистом полноценный контракт.

Всего на счету Кокорина 64 матча за "Арис" и 23 забитых мяча, также форвард 8 раз ассистировал партнерам.

Александр Кокорин Арис Лимассол
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