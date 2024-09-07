Напомним, Кокорин в матче чемпионата Кипра против "Омонии" получил повреждение задней мышцы бедра и выпал из строя.
- Саша лечится. Лучше в команде спросить, будет ли готов после паузы или нет. Надеюсь, что будет готов. У него микроповреждение. Думаю, что всё будет нормально, - цитирует представителя 33-летнего футболиста "Ариса" "Чемпионат".
В этом сезоне Кокорин принял участие в двух матчах и отметился одним забитым голом. За кипрский клуб форвард выступает с 2022 года, перейдя из "Фиорентины" на правах аренды. Минувшим летом "Арис" подписал с футболистом полноценный контракт.
Всего на счету Кокорина 64 матча за "Арис" и 23 забитых мяча, также форвард 8 раз ассистировал партнерам.
Агент Кокорина рассказал о восстановлении футболиста после травмы
Агент форварда "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал, как проходит восстановление игрока.
Фото: ФК "Арис"