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Наставник "Химок" рассказал, что Месси отказался переходить в подмосковный клуб из-за погоды в России

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Франк Артига, главный тренер "Химок", ответил, перейдет ли в команду аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси.
Фото: Nytimes.com
Ранее испанец иронично заявил, что позовет в команду Месси, чтобы помешать "Зениту" стать чемпионом в нынешнем сезоне.

- Он отказался переходить — Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него. Месси 100 процентов перешел бы в "Химки", если бы погода в России была, как в Майами, - цитирует главного тренера "Химок" "РБ Спорт".

Испанский специалист был назначен на должность рулевого "Химок" в июле этого года. Под его руководством клуб провел шесть туров и набрал шесть очков, "Химки" располагаются на 13-й строчке в таблице чемпионата. В матче восьмого тура РПЛ подмосковный коллектив отправится в гости к "Акрону", встреча пройдет 15 сентября, начало - в 16:30 по столичному времени.

Франк Артига Лионель Месси Химки
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