"До конца трансферного окна еще возможны трансферы. Мы уже неоднократно говорили, что нам нужно усилить позицию центрального защитника. В этом направлении ведется работа", - сказал Нагорных.
Этим летом из "Локомотива" ушли ключевые футболисты - Максим Глушенков, который в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ, сделав 16 голевых передач, теперь играет за "Зенит", а полузащитник Антон Миранчук остался без команды. С последним клуб не смог договориться о продлении контракта, 29-летний российский игрок до сих пор находится на рынке свободных агентов. Команду также покинул 21-летний защитник Митай, перешедший в "Аль-Иттихад" на правах аренды с правом выкупа.
После семи туров "железнодорожники" делят с "Краснодаром" второе-третье места в турнирной таблице РПЛ, оба клуба набрали по 15 очков и отстают от лидера петербургского "Зенита" на два балла. В 8-м туре красно-зеленые сыграют на выезде с "Оренбургом".
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных: "Локомотиву" нужно усилить позицию центрального защитника. В этом направлении ведется работа
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился планами команды на трансферы.
Фото: РФСО "Локомотив"