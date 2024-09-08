Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нефтехимик
18:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
16:00
БеларусьНе начат
Дания
19:00
СербияНе начат
Болгария
19:00
Северная ИрландияНе начат
Гибралтар
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Словакия
19:00
АзербайджанНе начат
Португалия
21:45
ШотландияНе начат
Хорватия
21:45
ПольшаНе начат
Швейцария
21:45
ИспанияНе начат
Швеция
21:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Кайрат
17:00
ЗенитНе начат

Агент Миранчука: почему "Сьон", а не более сильный клуб? Это выбор футболиста

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в "Сьон".
Фото: ФК "Локомотив"
"Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему "Сьон", а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру", - цитирует Шпинева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что завтра, 9-го сентября, Антон Миранчук пройдет медосмотр для перехода в швейцарский "Сьон". Российский полузащитник подпишет контракт на два года по которому будет зарабатывать 1,5 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне Антон Миранчук провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. После 6-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата и имеет в своем активе 10 набранных очков.

Алексей Миранчук Сьон Вадим Шпинев Зарубежные трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится