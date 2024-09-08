"Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему "Сьон", а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру", - цитирует Шпинева Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что завтра, 9-го сентября, Антон Миранчук пройдет медосмотр для перехода в швейцарский "Сьон". Российский полузащитник подпишет контракт на два года по которому будет зарабатывать 1,5 миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне Антон Миранчук провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. После 6-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата и имеет в своем активе 10 набранных очков.
Агент Миранчука: почему "Сьон", а не более сильный клуб? Это выбор футболиста
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в "Сьон".
Фото: ФК "Локомотив"