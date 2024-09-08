"Скучаю ли я по большому футболу? Особо нет. То, что было в большом футболе, уже есть и в медийном. Все датчики, трекеры, все уже переходит сюда. Посмотрите даже на наш тренерский штаб: все тренировки с мячом, все низом. Чисто "краснодарская школа", - цитирует Обухова "РБ Спорт".
Нападающий Владимир Обухов покинул "Оренбург" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. На данный момент футболист выступает за медиафутбольный клуб ФК "10". Президентом медиафутбольного клуба является известный комик Азамат Мусагалиев.
В прошлом сезоне нападающий провел за оренбуржцев во всех турнирах 22 матча и отметился пятью забитыми мячами. Ранее Владимир Обухов выступал за "Кубань", "Тамбов", "Мордовию", "Ростов", "Спартак" и "Торпедо".
Обухов: особо не скучаю по большому футболу. То, что было в нем, уже есть и в медийном
Бывший игрок "Оренбурга" Владимир Обухов высказался об игре в медиафутболе.
Фото: ФК "Оренбург"