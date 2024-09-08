- Отставка Адиева удивила? Как воспринял? Конечно, хотелось работать с ним. Это очень хороший тренер, но где-то не получалось. Но на то есть руководство, оно решает. Поэтому желаю Адиеву удачи, он — отличный тренер, который может работать в любом клубе России.
Напомним, Магомед Адиев возглавлял "Ахмат" с 5 апреля по 1 сентября этого года. По итогам 7 сыгранных туров РПЛ сезона 2024/2025 грозненцы занимают предпоследнюю, 15-ую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков. Под руководством Адиева команда провела 19 матчей, в которых одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
Источник: "РБ Спорт"
Арсен Адамов - об отставке Адиева: это очень хороший тренер. Он может работать в любом клубе России
Защитник "Ахмата" Арсен Адамов прокомментировал уход с поста главного тренера команды Магомеда Адиева.
Фото: "Матч ТВ"