Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нефтехимик
18:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
0 - 0 0 0
Беларусь1 тайм
Дания
19:00
СербияНе начат
Болгария
19:00
Северная ИрландияНе начат
Гибралтар
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Словакия
19:00
АзербайджанНе начат
Португалия
21:45
ШотландияНе начат
Хорватия
21:45
ПольшаНе начат
Швейцария
21:45
ИспанияНе начат
Швеция
21:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Кайрат
17:00
ЗенитНе начат

Арсен Адамов - об отставке Адиева: это очень хороший тренер. Он может работать в любом клубе России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Ахмата" Арсен Адамов прокомментировал уход с поста главного тренера команды Магомеда Адиева.
Фото: "Матч ТВ"
- Отставка Адиева удивила? Как воспринял? Конечно, хотелось работать с ним. Это очень хороший тренер, но где-то не получалось. Но на то есть руководство, оно решает. Поэтому желаю Адиеву удачи, он — отличный тренер, который может работать в любом клубе России.

Напомним, Магомед Адиев возглавлял "Ахмат" с 5 апреля по 1 сентября этого года. По итогам 7 сыгранных туров РПЛ сезона 2024/2025 грозненцы занимают предпоследнюю, 15-ую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков. Под руководством Адиева команда провела 19 матчей, в которых одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Источник: "РБ Спорт"

Арсен Адамов Ахмат Магомед Адиев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится