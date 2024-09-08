По информации источника, в контракте атакующего полузащитника сборной России Антона Миранчука со швейцарским "Сьоном" будут прописаны отступные в размере 5,5 миллиона евро.
28-летний Миранчук находится в статусе свободного агента с конца июня нынешнего года. У игрока закончился контракт с московским "Локомотивом", который не был продлен. Ранее появилась информация, что в ближайшее время хавбек пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение со "Сьоном".
Источник: "Чемпионат"
Стали известны отступные, которые могут быть прописаны в контракте Миранчука со "Сьоном"
Появились подробности, касающиеся отступных в контракте российского хавбека Антона Мирачука, который может перейти в швейцарский "Сьон".
Фото: "Матч ТВ"