"У меня нет никакой конкретной информации о переходе Уткина в "Хатайспор". Вопросы нужно задавать тем, кто об этом пишет. На данный момент у меня нет 100% информации о том, что этот переход близок", - цитирует Рыскина "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что турецкий "Хатайспор" может подписать центрального полузащитника "Ростова" Даниила Уткина.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах РПЛ и Кубка России, провел на поле суммарно 446 минут и записал на свой счет две голевые передачи. Нынешний контракт 24-летнего футболиста с ростовским клубом истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
Спортивный директор "Ростова": у меня нет никакой конкретной информации о переходе Уткина в "Хатайспор"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека Даниила Уткина в "Хатайспор".
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