"Сроки восстановления Флорентина? Он выбыл, видимо, очень надолго", - приводит "РБ Спорт" слова Еремякина.
25-летний атакующий полузащитник Габриэль Флорентин получил травму в матче 4-го тура РПЛ против "Акрона" (2:2). Игрок не сумел продолжить игру и был заменен на 14-й минуте. В текущем сезоне аргентинец провел за оренбуржцев 4 матча, в которых отличился двумя результативными передачами.
Президент "Оренбурга" - о травме Флорентина: он выбыл, видимо, очень надолго
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин не смог назвать точные сроки восстановления после травмы хавбека Габриэля Флорентина.
Фото: ФК "Оренбург"