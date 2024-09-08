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Президент "Оренбурга" - о травме Флорентина: он выбыл, видимо, очень надолго

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин не смог назвать точные сроки восстановления после травмы хавбека Габриэля Флорентина.
Фото: ФК "Оренбург"
"Сроки восстановления Флорентина? Он выбыл, видимо, очень надолго", - приводит "РБ Спорт" слова Еремякина.

25-летний атакующий полузащитник Габриэль Флорентин получил травму в матче 4-го тура РПЛ против "Акрона" (2:2). Игрок не сумел продолжить игру и был заменен на 14-й минуте. В текущем сезоне аргентинец провел за оренбуржцев 4 матча, в которых отличился двумя результативными передачами.

Василий Еремякин Оренбург Габриэль Флорентин
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