"Чуни проходит медосмотр. Думаю, завершим трансфер в понедельник-вторник", - цитирует Ангелоцци "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Марвин Чуни провел за итальянский "Фрозиноне" во всех турнирах 23 матча и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 900 тысяч евро.
После 7-ми сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Гендир "Фрозиноне": думаю, завершим трансфер Чуни в "Рубин" в понедельник-вторник
Генеральный директор "Фрозиноне" Гвидо Ангелоцци высказался о возможном переходе Марвина Чуни в "Рубин".
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