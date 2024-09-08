"Первые туры показали, что у "Спартака" очень хороший состав, а все футболисты мастеровитые. При должном отношении и требованиях спартаковцы могут выдавать хорошие матчи, что мы и видим. Барко? Конечно, он один из ярких футболистов нашей лиги, но при Станковиче меня радует прогресс Умярова. Боюсь сглазить, но пусть Наиль продолжает в том же ключе. Сейчас Умяров совсем другой, нежели до Станковича" - приводит слова Граната Metaratings.
После 7-го тура московский "Спартак", набрав 14 очков, занимает четвёртое место в чемпионате России сезона-2024/25. В Кубке России красно-белые за три матча набрали 6 очков и в группе А делят первое место с московским "Динамо" и махачкалинским "Динамо".
Наиль Умяров является воспитанником "Чертаново", играет за "Спартак" с января 2019 года, выступает на позиции опорного полузащитника. 24-летний футболист принял участие во всех 7 матчах Российской Премьер-Лиги, постоянно выходя в стартовом составе. В матчах Кубка России тренерский штаб "Спартака" ни разу не задействовал Умярова.
Гранат: Барко - яркий футболист, но меня радует Умяров
Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат оценил выступление московского "Спартака" в начале сезона-2024/25.
Фото: РПЛ