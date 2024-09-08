"Я отрицательно отношусь к такой идее. А какой в этом смысл? Это уже будет не футбольный матч, а шоу. Разве кто-то там будет стараться победить? Данная игра в рейтинг ФИФА не войдет. Нужно играть против сборных, которые соглашаются на это. Это нормально в нынешних реалиях", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
5 сентября сборная России по футболу провела товарищеский матч в столице Вьетнама, Ханое против местной национальной команды. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0. 7 сентября должен был состояться еще один товарищеский матч - со сборной Таиланда. Но эта игра была отменена из-за сложных погодных условий - Ханой накрыл тайфун.
В октябре и ноябре планируется проведение ещё четырёх товарищеских матчей. Сообщалось, что соперниками сборной России могут стать команды Туркмении, Малайзии, Сирии.
Гладилин оценил идею провести матч между сборной России и командой из легионеров РПЛ
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин отрицательно оценил идею проведения товарищеского матча между сборной России и командой из легионеров Российской Премьер-Лиги.
Фото: Максим Богодвид / "РИА Новости"