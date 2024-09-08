"Считаю, что для любого российского футболиста уход туда — это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать. Глушенков — это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в "Зените" и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что "Зенит" — очень богатый клуб, который как кашалот заглатывает все подряд, а потом что не нужно, выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
В текущее трансферное окно петербургский "Зенит" из российских футболистов пополнили нападающий Александр Соболев, полузащитник Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, вратарь Евгений Латышонок.
При этом команду покинули нападающий Иван Сергеев, полузащитник Александр Коваленко, защитники Данил Круговой и Марио Фернандес, вратарь Александр Васютин, в аренду были отданы Алексей Сутормин (в "Ростов"), Зелимхан Бакаев (в "Химки"), Арсен Адамов (в "Ахмат"), Даниил Одоевский (в "Ростов").
"Зенит" после семи туров набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.
Наумов: "Зенит" как кашалот заглатывает все подряд, а потом ненужных футболистов выплевывает
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу переходов российских футболистов в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"