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Наумов: "Зенит" как кашалот заглатывает все подряд, а потом ненужных футболистов выплевывает

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Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу переходов российских футболистов в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю, что для любого российского футболиста уход туда — это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать. Глушенков — это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в "Зените" и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что "Зенит" — очень богатый клуб, который как кашалот заглатывает все подряд, а потом что не нужно, выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".

В текущее трансферное окно петербургский "Зенит" из российских футболистов пополнили нападающий Александр Соболев, полузащитник Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, вратарь Евгений Латышонок.

При этом команду покинули нападающий Иван Сергеев, полузащитник Александр Коваленко, защитники Данил Круговой и Марио Фернандес, вратарь Александр Васютин, в аренду были отданы Алексей Сутормин (в "Ростов"), Зелимхан Бакаев (в "Химки"), Арсен Адамов (в "Ахмат"), Даниил Одоевский (в "Ростов").

"Зенит" после семи туров набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.

Николай Наумов Зенит
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