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Экс-вратарь "Локомотива" Гильерме - о новом клубе: не обязательно в Москве, главное - в России

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Бывший голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о поисках нового места работы.
Фото: РИА Новости
"Было несколько вариантов, но пока не могу ничего сказать. Еще не определился. Москва? Не обязательно в Москве. Главное, в России. Если бы нашелся вариант в Москве - вообще было бы супер", - заявил Гильерме.

Экс-голкипер сборной России Маринато Гильерме покинул московский "Локомотив" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт 38-летнего бразильца с "железнодорожниками" истек в конце прошлого сезона. За "Локомотив" Гильерме выступал с лета 2007-го года. За его переход из "Атлетико Паранаэнсе" было заплачено 1.25 миллиона евро.

Источник: "Евро-футбол"

Локомотив Маринато Гильерме Российские трансферы
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