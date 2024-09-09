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Экс-игрок "Спартака" Классен рассказал, случались ли конфликты между Абаскалем и Слишковичем

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Бывший защитник "Спартака" Леон Классен рассказал о работе Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"
"По крайней мере на команду они это не вываливали. Я сам такого не замечал… Может быть, были какие-то небольшие моменты, из которых можно было додумать, что у них не совсем хорошие отношения, но это происходило нечасто и команде они это не показывали. Если даже что-то такое случалось, то я сам до сегодняшнего дня точно этого не знаю", - приводит слова Классена "СЭ".

Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака" в апреле этого года. Временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович, который проработал с командой до конца сезона-2023/2024.

Леон Классен покинул "Спартак" этим летом, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка.

Спартак Леон Классен Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович
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