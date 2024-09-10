"Спартаку" предстоит очередная сложная игра. Соперник непростой, что и показал матч на Кубок. Махачкалинское "Динамо" будет придерживаться той же тактики, которой придерживалось в Москве, — строжайшая игра в обороне, упор на быстрые ответные атаки. Не думаю, что они даже дома будут играть со "Спартаком" в более открытый футбол", - передаёт слова Кечинова Legalbet.
Махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак" встретятся друг с другом 15 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Каспийске, на стадионе "Анжи-Арена", стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
После семи туров "Спартак", набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, а махачкалинское "Динамо" с 8 очками расположилось на девятой строчке.
Команды в текущем сезоне уже встречались друг с другом - в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России минимальную победу на выезде одержал клуб из Дагестана (1:0).
Кечинов - о махачкалинском "Динамо": соперник непростой, "Спартаку" предстоит сложная игра
Бывший игрок сборной России по футболу Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"