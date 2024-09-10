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Шунин - о предложении махачкалинского "Динамо": не готов увозить семью в Дагестан

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Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Разговаривал со спортивным директором ("Химок" - прим. ред.), обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись. Был вариант с "Динамо" Махачкала: мы тоже всё обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве", - приводит слова Шунина "Чемпионат".

1 июля у Антона Шунина истёк срок действия контракта с московским "Динамо". Руководство бело-голубых не захотело продолжить сотрудничество, и 37-летний вратарь вышел на рынок свободных агентов. Вратарь до сих пор находится без команды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 400 тыс. евро.

Антон Шунин провёл в составе московского "Динамо" 366 матчей и пропустил 408 голов (за другие клубы вратарь не выступал), а в составе сборной России - 15 матчей и пропустил 15 голов.

Шунин Антон Динамо Мх Химки
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