"Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно", – кратко ответил Мендеш.
39-летний форвард в настоящее время выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб "Аль-Наср", его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.
За свою карьеру знаменитый португалец пять раз завоевывал кубок Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы в 2016 году, не раз выигрывал национальные чемпионаты с такими клубами как "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус". В списке личных наград - пять "Золотых мячей", трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA.
Источник: Metaratings
Агент Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переходе португальца в клуб РПЛ
Агент Жорже Мендеш оценил шансы португальского нападающего Криштиану Роналду переехать в один из клуб Российской Премьер-Лиги.
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