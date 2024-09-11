По информации источника, защитники Сергей Варатынов и Олег Исаенко могут перейти из "Химок" в "Балтику". Сообщается, что подмосковный клуб хочет за двоих игроков выручить порядка 40-50 миллионов рублей, калининградцы пытаются сбить цену.
По итогам 9 туров "Балтика" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда на данный момент набрала 16 очков.
Источник: Metaratings
Состав "Балтики" могут пополнить два защитника "Химок"
Защитники "Химок" Сергей Варатынов и Олег Исаенко могут продолжить карьеры в Калининграде.
Фото: ФК "Химки"