Напомним, на этой неделе грозненский клуб сообщил о переходе 24-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона.
- На самом деле немного неожиданный трансфер. В последних играх он был в составе, играл много - и вот такой переход. Значит, "Ростов" не совсем доволен был, - сказал Корнаухова в эфире "Матч ТВ".
В этом сезоне Уткин принял участие в семи матчах за "Ростов" и дважды ассистировал партнерам. За донскую команду полузащитник выступал с 2022 года. Всего в его активе 73 игры за "Ростов", в которых он забил четыре гола и сделал 17 результативных передач. Трудовой договор футболиста с дончанами рассчитан до 2026 года.
"Ростов" в текущем сезоне набрал в семи турах 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Ахмата" пять баллов и предпоследнее, 15-е место в РПЛ.
Корнаухов удивлен переходу Даниила Уткина в "Ахмат"
Олег Корнаухов, бывший футболист московского ЦСКА, дал свой комментарий о переходе полузащитника "Ростова" Даниила Уткина в "Ахмат".
Фото: "Матч ТВ"