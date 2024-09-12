- У болельщика есть свое мнение. И мнение нужно уважать. В свое время я переходил из "Бенфики" в "Порту", это было принципиально. Не думаю, что "Спартак" потерял что-то сверхъестественное, - цитирует Юрана "СЭ".
О переходе Соболева в "Зенит" официально стало известно в последние дни августа. Контракт 27-летнего центрфорварда с петербургским клубом рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
В новом сезоне РПЛ Соболев провел лишь один матч - в первом туре "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2).
Свою первую официальную игру за "Зенит" Соболев может провести 14 сентября - "Зенит" на выезде встретится с ЦСКА.
"Не думаю, что "Спартак" потерял что-то сверхъествественное". Юран высказался о переходе Соболева в "Зенит"
Сергей Юран, экс-игрок столичного "Спартака", высказался о переходе форварда Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"