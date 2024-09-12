Эменике 11 сентября принял участие в Матче звезд красно-белых. Встреча была приурочена к 10-летию открытия домашней арены "Спартака".
- Я знаю, в какой ситуации находится российский футбол. Надеюсь, что "Спартак" как можно быстрее вернётся в Лигу чемпионов.
Больше скажу - я верю, что однажды "Спартак" выиграет Лигу чемпионов. С такой атмосферой, которая была здесь, со всеобщей поддержкой — в один день клуб добудет этот трофей, - цитирует нигерийца "Чемпионат".
Напомним, на данный момент российские клубы, а также национальная сборная отстранены от участия от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
Эменике выступал за "Спартак" с 2011 по 2013 год. В общей сложности футболист провел за московскую команду 51 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал восемь ассистов на партнеров.
"Спартак" в нынешнем сезоне набрал в семи турах 14 очков и располагается на четвертой строчке в таблице. В следующем туре красно-белые встретятся с махачкалинским "Динамо", матч пройдет 15 сентября.
Экс-игрок "Спартака" Эменике считает, что клуб сможет выиграть Лигу чемпионов
Экс-нападающий "Спартака" Эменике считает, что столичному клубу по силам выиграть Лигу чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"