"Динамо" наверняка применит точно такую же тактику и будет отбиваться всеми силами. Но они теперь будут играть дома, а в этом случае местные болельщики могут гнать свою команду вперед, что может быть удобно для "Спартака". Красно-белым в любом случае нужно будет как можно быстрее забить первый мяч в этой встрече. Тогда "Динамо" придется идти вперед и они раскроются", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
Махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак" сыграют друг с другом 15 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч состоится в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
"Спартак" после семи туров, набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" (Махачкала) набрало 8 очков и расположилось на десятой строчке.
Ранее команды встречались друг с другом в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Тогда минимальную победу со счётом 1:0 одержал клуб из Дагестана.
Гладилин - о матче "Динамо" Махачкала и "Спартака": красно-белым может быть удобно играть в гостях
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ сезона-2024/25, в котором встретятся махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"