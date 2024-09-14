Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Факел
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
18:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
17:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
ЛестерНе начат
Манчестер Сити
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
ЭвертонНе начат
Борнмут
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
15:00
ВильярреалНе начат
Эспаньол
17:15
АлавесНе начат
Севилья
19:30
ХетафеНе начат
Реал Сосьедад
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
16:00
БолоньяНе начат
Эмполи
19:00
ЮвентусНе начат
Милан
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
16:30
БайерНе начат
Боруссия М
16:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
16:30
АйнтрахтНе начат
РБ Лейпциг
16:30
УнионНе начат
Хольштайн
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
18:00
НиццаНе начат
Осер
20:00
МонакоНе начат
ПСЖ
22:00
БрестНе начат

"Команда, безусловно, хорошая, но...". Радимов не верит в "Ростов" в матче против "Краснодара"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом".
Фото: Максим Константинов / "Матч ТВ"
"Краснодар" не проиграл в этом сезоне ни одного матча, в прошлом туре крупно выиграл у "Локомотива", у лидера таблицы на тот момент, да еще и на его поле. Я думаю, команда почувствовала уверенность в своих силах. "Ростов", безусловно, тоже хорошая, крепкая команда, но против "Краснодара", да еще и на его поле... Выиграть, думаю, точно не сможет. Скорее всего, "Краснодар" победит", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится в Краснодаре на домашнем стадионе "быков". Василий Казарцев, главный судья матча, должен дать стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

После 7 туров "Краснодар" набрал 15 очков (4 победы, 3 ничьи) и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Ростова" 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения), с которыми команда Валерия Карпина занимает седьмое место.

Ростов Краснодар Владислав Радимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится