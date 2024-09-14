"Краснодар" не проиграл в этом сезоне ни одного матча, в прошлом туре крупно выиграл у "Локомотива", у лидера таблицы на тот момент, да еще и на его поле. Я думаю, команда почувствовала уверенность в своих силах. "Ростов", безусловно, тоже хорошая, крепкая команда, но против "Краснодара", да еще и на его поле... Выиграть, думаю, точно не сможет. Скорее всего, "Краснодар" победит", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится в Краснодаре на домашнем стадионе "быков". Василий Казарцев, главный судья матча, должен дать стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.
После 7 туров "Краснодар" набрал 15 очков (4 победы, 3 ничьи) и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Ростова" 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения), с которыми команда Валерия Карпина занимает седьмое место.
"Команда, безусловно, хорошая, но...". Радимов не верит в "Ростов" в матче против "Краснодара"
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом".
Фото: Максим Константинов / "Матч ТВ"