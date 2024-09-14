Александр Григорян назвал игру Ивана Олейникова на позиции "десятки" идеальной

Футбольный тренер Александр Григорян поделился своими впечатлениями от игры полузащитника самарских "Крыльев Советов" Ивана Олейникова в матче 8-го тура РПЛ с казанским "Рубином".

Фото: ПФК "Крылья Советов"

"В восторге от игры Олейникова. Его сегодняшнюю игру как "десятки", то есть игрока под нападающим, можно расценивать как учебное пособие для этого амплуа. Мы должны отметить его гол — левой ногой, ведь он правша, а гол забил феноменальный. Он, наверное, самая яркая фигура в этом матче. В какой?то степени сегодняшняя интерпретация "десятки", игрока под нападающим, просто идеальна в исполнении Олейникова", - сказал Григорян в эфире телеканала "Матч Премьер".



Иван Олейников вышел в стартовом составе самарских "Крыльев Советов" на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с казанским "Рубином". Полузащитник на 35-й минуте заработал на себе фол в штрафной площади "Рубина" - совершив отмашку, правила нарушил Рустам Ашурматов. На 42-й минуте хавбек поразил ворота казанцев, удвоив преимущество "Крыльев Советов". В итоге 26-летнему футболисту было присвоено звание лучшего игрока матча.



Иван Олейников стал игроком "Крыльев Советов" в августе 2024 года. Самарский клуб выкупил его у грозненского "Ахмата" за 1 млн евро и подписал с ним 3-летний контракт.