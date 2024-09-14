"В восторге от игры Олейникова. Его сегодняшнюю игру как "десятки", то есть игрока под нападающим, можно расценивать как учебное пособие для этого амплуа. Мы должны отметить его гол — левой ногой, ведь он правша, а гол забил феноменальный. Он, наверное, самая яркая фигура в этом матче. В какой?то степени сегодняшняя интерпретация "десятки", игрока под нападающим, просто идеальна в исполнении Олейникова", - сказал Григорян в эфире телеканала "Матч Премьер".
Иван Олейников вышел в стартовом составе самарских "Крыльев Советов" на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с казанским "Рубином". Полузащитник на 35-й минуте заработал на себе фол в штрафной площади "Рубина" - совершив отмашку, правила нарушил Рустам Ашурматов. На 42-й минуте хавбек поразил ворота казанцев, удвоив преимущество "Крыльев Советов". В итоге 26-летнему футболисту было присвоено звание лучшего игрока матча.
Иван Олейников стал игроком "Крыльев Советов" в августе 2024 года. Самарский клуб выкупил его у грозненского "Ахмата" за 1 млн евро и подписал с ним 3-летний контракт.
Александр Григорян назвал игру Ивана Олейникова на позиции "десятки" идеальной
Футбольный тренер Александр Григорян поделился своими впечатлениями от игры полузащитника самарских "Крыльев Советов" Ивана Олейникова в матче 8-го тура РПЛ с казанским "Рубином".
Фото: ПФК "Крылья Советов"