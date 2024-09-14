"Плохо, что провели только одну игру, но вот это как раз называется объективный форс-мажор, а не какой-то дождик пошел в Европе и решили перенести игру на следующий день. Когда находишься в комфортной обстановке, не так видно, а когда ехали в сторону аэропорта — апокалипсис", - приводит слова Митрофанова "РИА Новости".
Товарищеский матч между сборными России и Таиланда должен был пройти 7 сентября в столице Вьетнама, Ханое. Однако проведение игры было отменено из-за тайфуна "Яги". Двумя днями ранее подопечные Валерия Карпина встретились со сборной Вьетнама и одержали победу со счётом 3:0.
Ранее Президент РФС Александр Дюков допустил, что российская и тайская сборные в будущем всё же сыграют друг с другом.
Генсек РФС - об отмене матча России и Таиланда: это объективный форс-мажор, а не какой-то дождик пошел в Европе
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал отмену товарищеского матча между сборными России и Таиланда.
Фото: РФС