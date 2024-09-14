Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Факел
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
18:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
17:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
ЛестерНе начат
Манчестер Сити
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
ЭвертонНе начат
Борнмут
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
15:00
ВильярреалНе начат
Эспаньол
17:15
АлавесНе начат
Севилья
19:30
ХетафеНе начат
Реал Сосьедад
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
16:00
БолоньяНе начат
Эмполи
19:00
ЮвентусНе начат
Милан
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
16:30
БайерНе начат
Боруссия М
16:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
16:30
АйнтрахтНе начат
РБ Лейпциг
16:30
УнионНе начат
Хольштайн
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
18:00
НиццаНе начат
Осер
20:00
МонакоНе начат
ПСЖ
22:00
БрестНе начат

Генсек РФС - об отмене матча России и Таиланда: это объективный форс-мажор, а не какой-то дождик пошел в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал отмену товарищеского матча между сборными России и Таиланда.
Фото: РФС
"Плохо, что провели только одну игру, но вот это как раз называется объективный форс-мажор, а не какой-то дождик пошел в Европе и решили перенести игру на следующий день. Когда находишься в комфортной обстановке, не так видно, а когда ехали в сторону аэропорта — апокалипсис", - приводит слова Митрофанова "РИА Новости".

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда должен был пройти 7 сентября в столице Вьетнама, Ханое. Однако проведение игры было отменено из-за тайфуна "Яги". Двумя днями ранее подопечные Валерия Карпина встретились со сборной Вьетнама и одержали победу со счётом 3:0.

Ранее Президент РФС Александр Дюков допустил, что российская и тайская сборные в будущем всё же сыграют друг с другом.

РФС Сборная России Сборная Таиланда Максим Митрофанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится