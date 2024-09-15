— Лусиано в двух своих матчах за "Зенит" в чемпионате России забил уже три мяча. С чем вы связываете его результативность?
— Все достаточно просто. Лусиано — топовый нападающий. Его уверенность в своих силах помогает показывать такую результативность.
— Он может забить в чемпионате больше 10 голов?
— Да, почему нет, - цитирует агента "Матч ТВ".
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" этим летом за 12 миллионов евро. Нападающий отметился тремя забитыми мячами в двух сыгранных матчах. Вчера, 14-го сентября, команда Сергея Семака одержала выездную победу над московским ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, аргентинец отметился забитым мячом.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. В следующем туре петербуржцы примут на своем поле воронежский "Факел".
Агент нападающего "Зенита" Гонду считает, что его клиент может забить больше десяти мячей за сезон
Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего "Зенита" Лусиано Гонду, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"