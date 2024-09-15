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Агент нападающего "Зенита" Гонду считает, что его клиент может забить больше десяти мячей за сезон

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Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего "Зенита" Лусиано Гонду, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
— Лусиано в двух своих матчах за "Зенит" в чемпионате России забил уже три мяча. С чем вы связываете его результативность?

— Все достаточно просто. Лусиано — топовый нападающий. Его уверенность в своих силах помогает показывать такую результативность.

— Он может забить в чемпионате больше 10 голов?

— Да, почему нет, - цитирует агента "Матч ТВ".

Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" этим летом за 12 миллионов евро. Нападающий отметился тремя забитыми мячами в двух сыгранных матчах. Вчера, 14-го сентября, команда Сергея Семака одержала выездную победу над московским ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, аргентинец отметился забитым мячом.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. В следующем туре петербуржцы примут на своем поле воронежский "Факел".

Лусиано Гонду Зенит
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