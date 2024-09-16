"Считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со "Спартаком". Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Класс игроков "Спартака" сумасшедший. Барко в центре поля - просто космос! В остальном: организованная команда, комбинированный футбол, очень тяжело с ними играть", - заявил Пальцев.
Махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" в матче 8-го тура чемпионата России. За красно-белых отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде. "Динамо" сравняло счет благодаря автоголу защитника "Спартака" Руслана Литвинова. Ничья позволила "Динамо" набрать 9-е очко и подняться на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев: считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со "Спартаком"
Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев прокомментировал ничью бело-голубых со "Спартаком" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала