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Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев: считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со "Спартаком"

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Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев прокомментировал ничью бело-голубых со "Спартаком" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"Считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со "Спартаком". Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Класс игроков "Спартака" сумасшедший. Барко в центре поля - просто космос! В остальном: организованная команда, комбинированный футбол, очень тяжело с ними играть", - заявил Пальцев.

Махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" в матче 8-го тура чемпионата России. За красно-белых отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде. "Динамо" сравняло счет благодаря автоголу защитника "Спартака" Руслана Литвинова. Ничья позволила "Динамо" набрать 9-е очко и подняться на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

Валентин Пальцев Спартак Динамо Мх
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