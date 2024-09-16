- Всё у него в порядке. Свои голы Тюкавин обязательно найдёт. Может, начал не так ударно, как от него ожидали, но кризиса в игре Тюкавина нет. Он начнёт забивать, - передает слова Семина "РБ Спорт".
22-летний Тюкавин в нынешнем сезоне РПЛ появлялся на поле в восьми матчах, отметился двумя забитыми голами и дважды помог забить партнерам. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2028 года.
"Динамо" в восьми турах набрало 16 баллов и идет на четвертой строчке в таблице. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся со "Спартаком", матч пройдет 22 сентября на "Лукойл Арене".
Семин: у Тюкавина все в порядке, свои голы он обязательно найдет
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о форме нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"