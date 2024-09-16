"Мне не кажется, что Соболев заиграет в "Зените" — по крайней мере, предпосылок пока вообще нет. Нападающие, которые сейчас есть в команде, выглядят намного убедительнее. Вы посмотрите, сколько игроков после перехода в "Зенит" зачахли. Поэтому пока что кажется, что Соболев будет капитаном команды не заигравших в "Зените" футболистов, ярким представителем", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" 30 августа. За это время 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых принял участие в двух матчах: в товарищеской игре с казахстанским "Кайратом" (вышел в стартовом составе и был заменён на 84-й минуте) и матче 8-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (вышел в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте). Результативными действиями футболист пока не отметился.
Помимо Соболева, в "Зените" числятся еще два форварда - Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.
"Сколько игроков после перехода в "Зенит" зачахли". Наумов рассказал, что ожидает от игры Соболева
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о выступлении нападающего Александра Соболева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"