Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Торпедо
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
3 - 1 3 1
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
2 - 3 2 3
УдинезеЗавершен
Лацио
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен

Даниил Уткин рассказал, почему сорвался его переход в турецкий клуб

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник грозненский "Ахмата" Даниил Уткин прокомментировал сорвавшийся этим летом свой переход в турецкий клуб "Хатайспор".
Фото: ФК "Ахмат"
"Почему я не перешел в "Хатайспор"? Сложились так обстоятельства. Смысл это мусолить? Это никак не связно с политикой. Мы не смогли договориться о личных условиях. Планы играть в Европе у меня остаются, но все может сложиться или не сложиться — узнаем в будущем", - приводит слова Уткина "РБ Спорт".

Даниил Уткин 11 сентября до конца сезона-2024/25 был арендован грозненским "Ахматом" у "Ростова". Полузащитник уже успел дебютировать в составе чеченского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо": вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве, результативными действиями не отметился.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 6 млн евро. Его действующее соглашение с "Ростовом" рассчитано до 30 июня 2026 года.

Хатайспор Ростов Даниил Уткин Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится