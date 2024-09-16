"Почему я не перешел в "Хатайспор"? Сложились так обстоятельства. Смысл это мусолить? Это никак не связно с политикой. Мы не смогли договориться о личных условиях. Планы играть в Европе у меня остаются, но все может сложиться или не сложиться — узнаем в будущем", - приводит слова Уткина "РБ Спорт".
Даниил Уткин 11 сентября до конца сезона-2024/25 был арендован грозненским "Ахматом" у "Ростова". Полузащитник уже успел дебютировать в составе чеченского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо": вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве, результативными действиями не отметился.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 6 млн евро. Его действующее соглашение с "Ростовом" рассчитано до 30 июня 2026 года.
Даниил Уткин рассказал, почему сорвался его переход в турецкий клуб
Полузащитник грозненский "Ахмата" Даниил Уткин прокомментировал сорвавшийся этим летом свой переход в турецкий клуб "Хатайспор".
Фото: ФК "Ахмат"