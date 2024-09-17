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"Мнит себя топ-форвардом". Пономарёв обвинил Александра Соболева в звёздной болезни

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Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв поделился своим мнением о выступлениях нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Диагноз Соболева — звездная болезнь. Пока он от нее не избавится, ничего хорошего в его игре ждать не стоит. Соболев вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ, а мнит себя топ-форвардом", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".

Минувшим летом Александр Соболев сменил команду: из московского "Спартака", в котором провёл 4,5 года, перешёл в петербургский "Зенит".

В Российской Премьер-Лиге Александр Соболев в своей карьере провёл 167 матчей, в которых забил 60 голов и отдал 3 голевых передач. Нападающий выступал в составе таких клубов, как "Томь" (Томск), "Енисей" (Красноярск), "Крылья Советов" (Самара), "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург). Кроме того, 27-летний форвард сыграл 14 матчей в составе сборной России, за которые успел 6 раз поразить ворота соперников и отметиться 3 результативными передачами.

Владимир Пономарев Александр Соболев Зенит
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