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"Керимов собрал у себя в доме, подъехал Ротенберг". Юрий Жирков рассказал о переходе из "Анжи" в "Динамо"

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о своём переходе вместе с Александром Кокориным и Игорем Денисовым из махачкалинского "Анжи" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Анжи"
"Нас тогда собрал Сулейман Керимов у себя в доме, подъехал Ротенберг - и начался разговор. Нам сказали, что мы все переходим в "Динамо". При этом условия контрактов должны были те же остаться. Но в итоге мне все равно пришлось на понижение пойти двойное. Я не усмотрел пункт, что зарплата была в валюте, а получилось все по курсу. Так что кто-то перешел на тех же условиях, а я – нет (Смеется)", - передаёт слова Жиркова "РБ Спорт".

Юрий Жирков выступал в составе махачкалинского "Анжи" с августа 2011 года до августа 2013 года. За это время полузащитник принял участие в 63 матчах, в которых забил 3 гола, отдал 15 голевых передач, получил 13 жёлтых карточек.

За переход Юрия Жиркова московское "Динамо" заплатило махачкалинскому "Анжи" компенсацию в размере 11 млн евро. За бело-голубых футболист 67 раз выходил на поле, 5 раз поражал ворота соперников, 9 раз отдал голевую передачу, 8 раз получил жёлтую карточку.

Динамо Анжи Юрий Жирков Александр Кокорин Игорь Денисов Сулейман Керимов Борис Ротенберг
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