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Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк: в будущем мы можем стать чемпионами

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Голкипер махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказался об амбициях команды.
Фото: "Динамо" Махачкала"
"Валентин Пальцев сказал, что его устроит только первое место? Поддерживаю его слова. В ближайшем будущем это возможно. Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях на сезон. Если это совпадет, то это возможно. Мы способны на это", - цитирует Волка "Матч ТВ".

Ранее защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев заявил, что ставит целью стать чемпионом России с махачкалинским "Динамо". После 8-ми сыгранных туров махачкалинский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе девять набранных очков.

В следующем туре махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с "Ростовом". После 8-ми сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 11 набранных очков.

Динамо Мх Давид Волк
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