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Семак - о кричалках фанатов "Зенита" в адрес Соболева: болельщики сами решают, как к кому относиться

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семака высказался о кричалках болельщиков петербургского клуба в отношении новичка команды нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Саша - член команды, как и все остальные. Мы работаем все вместе для достижения результата. Болельщики сами решают, как к кому относиться. Они прекрасно поддерживают команду. Саша своими действиями и сегодняшней голевой передачей помог команде одержать победу. Он и в дальнейшем будет делать все, чтобы помогать нашему клубу выиграть", - сказал Семак.

В минувший вторник "Зенит" играл в гостях с казанским "Рубином" в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0. Александр Соболев вышел на поле с первых минут и отметился одним ассистом. Во время матча фанаты сине-бело-голубых скандировали в адрес бывшего игрока "Спартака" оскорбительные кричалки.

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин задался вопросом, будет ли РФС штрафовать "Зенит" за поведение своих фанатов, напомнив, что за кричалку "Зенит" - позор российского футбола" штрафные санкции применяются в отношении ряда клубов.

Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" 30 августа, по информации СМИ, петербуржцам этот трансфер обошелся в 10 миллионов евро.

Источник: "Спорт Экспресс"

Сергей Семак Зенит Александр Соболев
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