- Я знаком с президентом "Краснодара" Галицким лично. "Динамо" — тоже хороший клуб, но в "Краснодаре" я провёл больше времени. Думаю, что если бы я когда-нибудь работал в России и вносил какой-то вклад в развитие вашей страны, то, скорее всего, делал бы это в "Краснодаре", а не в "Динамо", - передает слова экс-игрока "быков" Metaratings.
36-летний Каборе выступал за "Краснодар" с 2015 по 2019 год. За это время футболист провел за краснодарскую команду 86 матчей и забил два гола. С 2019 по 2021 год Каборе был игроком "Динамо" и сыграл в 39 матчах за московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ "Краснодар" с 18 очками занимает вторую строчку в таблице. "Динамо" с 16 баллами идет на четвертой позиции.
Каборе: если бы я когда-нибудь работал в России, то делал бы это в "Краснодаре", а не в "Динамо"
Бывший футболист "Краснодара" Шарль Каборе, выступавший также за московское "Динамо", рассказал, в каком клубе хотел бы поработать.
Фото: ФК "Краснодар"