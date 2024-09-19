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Нападающий "Зенита" Ерохин - о переходе Дзюбы в "Акрон": нужно задать ему вопрос, какая мотивация была?

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Нападающий "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал переход Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
"Удивило ли подписание Дзюбой контракта с "Акроном"? Лучше ему задать вопрос, какая мотивация была. В любом случае желаю Артёму удачи в "Акроне" и хорошего выступления", - цитирует Ерохина "Известия".

Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Форвард отметился результативной передачей за тольяттинцев в матче 8-го тура РПЛ с подмосковными "Химками" (3:0).

В прошлом сезоне Дзюба записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 25-ти встречах за московский "Локомотив" во всех турнирах. Нападающий покинул клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2023/2024.

Зенит Александр Ерохин Акрон Артем Дзюба
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