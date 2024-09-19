"Когда узнал об интересе "Спартака", без раздумий ответил "да". Это клуб с историей. Там играл и становился чемпионом России мой отец. Очень хотелось попробовать свои силы в такой топ-команде. Оставалось, чтобы клубы договорились между собой. Отец становился чемпионом, и мне хочется повторять достижения папы", - заявил Дмитриев.
20-летний вингер Игорь Дмитриев перебрался в московский "Спартак" из "Урала" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 2.5 миллиона евро. Футболист подписал с красно-белыми контракт до лета 2028-го года. Сезон 2024/25 Дмитриев проведет на правах аренды в составе самарских "Крыльев Советов".
Игорь Дмитриев является сыном экс-нападающего "Спартака" Сергея Дмитриева. Дмитриев-старший был в "Спартаке" с июля 1997-го по январь 1998-го года. Сергей Дмитриев стал чемпионом России в составе красно-белых в 1997-м году. Всего отец Игоря Дмитриева сыграл за "Спартак" в 9-ти матчах и забил 2 гола.
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Крыльев Советов" Дмитриев: отец становился чемпионом в составе "Спартака". Мне хочется повторить его достижение
Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев поделился причинами перехода в "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: Telegram-канал "Крыльев Советов"