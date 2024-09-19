"Глушенков - глупенький сопляк. Выступление за сборную России - большая честь. Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадет как игрок. Такие футболисты не достойны сборной России. Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском "Реале"? Нет, он просто блеснул один год", - заявил Пономарев.
Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. В 7-ми стартовых матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах Глушенков оформил 9+1 по системе гол+пас. Последние матчи клуба футболист пропустил из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура с "Химками" (1:1).
В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Максим Глушенков признался, что ему не интересны товарищеские матчи национальной команды. В частности, комментирую свой перелом руки, футболист заявил, что бог уберег его от участия в матче со сборной Вьетнама.
Сборная России разгромила сборную Вьетнама (3:0) в товарищеской игре в Ханое. Наставник национальной команды Валерий Карпин включил Глушенкова в расширенный состав, несмотря на повреждение. В окончательную заявку форвард "Зенита" не попал.
Источник: Metaratings
Пономарев: Глушенков - глупенький сопляк. Его поведение я считаю предательством
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал форварда "Зенита" Максима Глушенкова за слова о сборной России.
Фото: официальный сайт "Зенита"