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Пономарев: Глушенков - глупенький сопляк. Его поведение я считаю предательством

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал форварда "Зенита" Максима Глушенкова за слова о сборной России.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Глушенков - глупенький сопляк. Выступление за сборную России - большая честь. Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадет как игрок. Такие футболисты не достойны сборной России. Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском "Реале"? Нет, он просто блеснул один год", - заявил Пономарев.

Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. В 7-ми стартовых матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах Глушенков оформил 9+1 по системе гол+пас. Последние матчи клуба футболист пропустил из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура с "Химками" (1:1).

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Максим Глушенков признался, что ему не интересны товарищеские матчи национальной команды. В частности, комментирую свой перелом руки, футболист заявил, что бог уберег его от участия в матче со сборной Вьетнама.

Сборная России разгромила сборную Вьетнама (3:0) в товарищеской игре в Ханое. Наставник национальной команды Валерий Карпин включил Глушенкова в расширенный состав, несмотря на повреждение. В окончательную заявку форвард "Зенита" не попал.

Источник: Metaratings

Максим Глушенков Владимир Пономарев Зенит Сборная России
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