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Сперцян: Кордоба сразу дал понять, что не уйдет в "Спартак". Он бы меня не обманул

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Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал несостоявшийся переход своего одноклубника Джона Кордобы в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Слухи про Кордобу и "Спартак"? Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет (не уйдет). Что он останется. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул", - приводит слова Сперцяна "РБ Спорт".

В период летнего трансферного окна ходили слухи об интересе московского "Спартака" к форварду "Краснодара" Джону Кордобе. Контракт колумбийского нападающего с "горожанами" истекает летом следующего года. По данным СМИ, футболист не хочет подписывать новое соглашение со своим действующим клубом.

В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 4 игры за "Краснодар" в РПЛ. В них Кордоба отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами.

Эдуард Сперцян Краснодар Джон Кордоба Спартак Российские трансферы
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