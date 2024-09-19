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Нобель: Тюкавин и Глушенков соответствуют уровню Лиги Чемпионов, но "Динамо" и "Зенит" просто так игроков не продают

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Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, кто из российских игроков, по его мнению, достоин играть в Лиге Чемпионов.
Фото: Nobel
"В России есть те, кто соответствует уровню команд Лиги чемпионов. Тюкавин - форвард, который, учитывая возраст и статистику, сто процентов может там оказаться. Глушенков - тоже. Но и в первом, и во втором варианте я сомневаюсь, потому что клубы, за которые они играют, достаточно уверенно чувствуют себя с точки зрения амбиций, финансов и всего остального. Просто так "Динамо" и «Зенит» игроков не продают", - заявил Арустамян.

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата России по итогам сезона 2023/24. На счету воспитанника бело-голубых 15+10 по системе гол+пас в 30-ти матчах прошлого чемпионата. В новом сезоне Тюкавин уже оформил 2+2 по гол+пас в 8-ми турах РПЛ. Контракт 22-летнего нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2028-го года.

Максим Глушенков в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ. Всего Глушенков оформил 8+21 по системе гол+пас в 38-ми матчах прошлого сезона в РПЛ и Кубке России. Летом нападающий перебрался из "Локомотива" в "Зенит" за 6.3 миллиона евро. В 7-ми матчах за новый клуб 25-летний игрок забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: "СЭ"

Нобель Арустамян Константин Тюкавин Максим Глушенков Лига чемпионов Зенит Динамо Российские трансферы
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