"Если спортивный директор видит результаты медосмотра Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова это пыль. И где во всей истории с Вилли Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет. Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, добвни и Жозе. И Соболев прав — с этим менеджментом "Спартаку" не стать чемпионом", - приводит слова Салиховой "СЭ".
Накануне московский "Спартак" в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:1. Данная победа позволила красно-белым набрать 9 очков и выйти на первое место в группе А.
В Российской Премьер-Лиге "Спартак" после восьми туров, набрав 15 очков, занимает пятое место в турнирной таблице, уступая текущему лидеру чемпионата России петербургскому "Зениту" 5 очков. В девятом туре красно-белые на своём поле 22 сентября сыграют против московского "Динамо", которые опережают команду Деяна Станковича на одно очко.
Зарема Салихова: Соболев прав — с этим менеджментом "Спартаку" не стать чемпионом
Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением о профессиональном уровне менеджмента красно-белых.
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press