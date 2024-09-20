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Вратарь "Крыльев" Богдан Овсянников - о досрочном вылете из Кубка России: это какая-то неудача

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Голкипер самарских "Крыльев Советов" Богдан Овсянников прокомментировал досрочный вылет команды из Кубка России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В прошлом и в этом сезоне вылетели из Кубка России на групповой стадии. Это какая-то неудача. Будем готовиться к следующему розыгрышу Кубка. Но ещё в этом сезоне осталось две игры - в них получат практику футболисты, которые не играют", - сказал Овсянников.

Самарские "Крылья Советов" проиграли четыре матча в групповом этапе пути РПЛ Кубка России, команда потеряла возможность пройти в следующий раунд турнира. В минувший четверг, 19 сентября, подопечные Игоря Осинькина уступили в кубковой встрече московскому "Спартаку" 1:4, до этого самарцы потерпели поражения московскому "Динамо" (1:5) и махачкалинскому "Динамо" (0:1).

В Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" после восьми туров идут на 10-м месте с 9-ю набранными очками. В следующем туре самарская команда сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", встреча пройдет 23 сентября.

Источник: "Чемпионат"

Крылья Советов
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