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Источник: "Спартаку" этим летом предлагали купить защитника сборной Мексики

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Московскому "Спартаку" в это летнее трансферное окно предлагали приобрести крайнего защитника сборной Мексики Хесуса Ангуло.
Фото: ФК "Тигрес"
По информации источника, 26-летний защитник был не против переехать в Россию, сумма потенциальной сделки могла быть в районе 2,5 миллиона евро, а зарплата - на уровне 0,8-1 миллиона евро в год.

На клубном уровне Ангуло сейчас выступает за мексиканский клуб "Тигрес", на счету левого защитника шесть забитых мячей и восемь ассистов в 132 матчах. Футболист провёл 16 игр за сборную Мексики, результативными действиями на международном уровне не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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