"Футбол в исполнении обеих команд мне нравится. Но все же, если говорить об игре "Динамо" в Махачкале и игре "Спартака" дома с "Крыльями", "красно?белые" лучше выглядели. "Динамо" в своем матче повело, а потом преимущество упустило. И до этого с "Ахматом" у них такая же картина была. Не хватает где?то стабильности динамовцам. "Спартак", наверное, немного стабильнее сейчас. Мне кажется, он 2:1 выиграет", - сказал Тарханов.
Московское дерби "Спартака" и "Динамо" пройдет в это воскресенье, 22 сентября, на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Сергея Иванова, на ВАР ему будут помогать Алексей Сухой и ассистент Артем Любимов.
После восьми сыгранных туров разница в турнирной таблице между двумя московскими командами составляет одно очко. "Динамо" располагается на четвертой строчке, набрав 16 баллов, "Спартак" идет на пятом месте с 15-ю набранными баллами. В прошлом сезоне красно-белые дважды обыгрывали динамовцев в рамках РПЛ - 1:0 дома и 2:1 в гостях.
Источник: "Матч ТВ"
Тарханов: "Спартак", наверное, немного стабильнее "Динамо". Мне кажется, красно-белые выиграют 2:1
Российский тренер Александр Тарханов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"