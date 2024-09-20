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Мостовой: Глушенков не сказал ничего такого. Зачем отрицать очевидные вещи? Вьетнам — это смешно

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Бывший футболист сборных Советского Союза и России Александр Мостовой прокомментировал высказывание полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова о мотивации игры за сборную России против команды Вьетнама.
Фото: ФК "Спартак"
"Глушенкова могут вызвать в сборную в обозримом будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России. Все понимают, что Вьетнам — соперник очень низкого уровня для нашей сборной. Сыграть с ним, понятно, можно. Наверное, это лучше, чем ничего, но зачем отрицать очевидные вещи? Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам — это смешно", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Ранее полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков в интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, что его больше привлекают тренировки с бразильскими футболистами сине-бело-голубых, чем игра в составе сборной России в товарищеском матче с командой Вьетнама.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 5 сентября в Ханое выиграла у вьетнамцев со счётом 3:0. Игрок "Зенита" не смог принять участие в этом матче из-за перелома правой кости, который он получил в августе в матче чемпионата России.

Александр Мостовой Максим Глушенков Сборная России Сборная Вьетнама Валерий Карпин
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