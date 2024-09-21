- Абаскаль даже в Сегунде, зная испанский менталитет, язык, ничего не смог сделать. Гильермо — слабый специалист, это сразу было видно, когда он пришёл в "Спартак". Большой вопрос, как он сюда попал. В его отставке из "Гранады" ничего удивительного нет, чудес в футболе не бывает, - цитирует Гладилина "Чемпионат".
Напомним, испанский клуб сообщил об увольнении Абаскаля после ничьей в матче с "Малагой" (2:2). За последние шесть матчей "Гранада" одержала лишь одну победу.
Абаскаль в России с 2022 по 2024 год тренировал московский "Спартак". Под руководством 35-летнего специалиста красно-белые в первом сезоне заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала.
На момент увольнения из "Спартака" клуб занимал шестое место в таблице, однако в итоге финишировал на пятой позиции.
Гладилин: Абаскаль - слабый специалист, даже в Сегунде ничего не смог сделать
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался об увольнении из "Гранады" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"