"Абаскаля уволили из "Гранады"? За что? Как это так?! Не может быть. Значит, надо опять брать его в "Спартак". Качественный специалист освободился. Самый влиятельный тренер. Верните его в "Спартак"! В нашем футболе многим поднимают резюме. Это говорит о том, что в нашем футболе много посторонних людей. Где-то их быстро "раскусывают", а где-то — нет", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Сегодня, 21-го сентября, испанская "Гранада" объявила об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. После 6-ти сыгранных туров испанский клуб набрал шесть очков в Сегунде и располагается на 12-й строчке.
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года, испанский специалист был уволен из московского клуба в апреле текущего года. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
На данный момент "Спартак" возглавляет сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 8-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 15 набранных очков. Завтра, 22-го сентября, красно-белые сыграют с московским "Динамо" в 9-м туре РПЛ.
Мостовой: Абаскаля уволили из "Гранады"? Надо опять брать его в "Спартак". Качественный специалист освободился
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"